«Решающее значение»: В Боливии оценили важность матча со сборной России

Для Боливии матч со сборной России по футболу означает значительный рост международных отношений страны, заявил журналист боливийского издания Unitel Bolivia Сальма Каррион Мухика. На данный момент национальная команда его страны борется за место в отборочном турнире Южной Америки.

«Если сборная добьётся цели, матч с Россией будет иметь решающее значение в подготовке к турниру», — отметил эксперт беседе с корреспондентом «Чемпионата».