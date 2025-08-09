Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 13:47

«Решающее значение»: В Боливии оценили важность матча со сборной России

Журналист Мухика высоко оценил предстоящий матч сборных России и Боливии

Обложка © РИА Новости / Виктор Толочко

Для Боливии матч со сборной России по футболу означает значительный рост международных отношений страны, заявил журналист боливийского издания Unitel Bolivia Сальма Каррион Мухика. На данный момент национальная команда его страны борется за место в отборочном турнире Южной Америки.

«Если сборная добьётся цели, матч с Россией будет иметь решающее значение в подготовке к турниру», — отметил эксперт беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сборная России по футболу нашла нового соперника

Напомним, 14 октября в Москве сборная России по футболу сыграет с Боливией. Матч пройдёт на столичном стадионе «Динамо». Товарищеский поединок станет первой официальной встречей двух сборных в истории.

