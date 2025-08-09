Захарова сочла извращённой идею команды Байдена выслать Овечкина из США

Администрация бывшего президента США Джо Байдена войдёт в историю как правительство с «извращённым сознанием», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на информацию о том, что администрация экс-главы Белого дома хотела выгнать хоккеиста Александра Овечкина и других россиян из НХЛ.

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращённым сознанием», — заявила она в интервью «Матч ТВ».

В сезоне 2024/25 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступали 65 российских хоккеистов, не считая игроков фарм-клубов. В составе команды «Флорида Пантерз», завоевавшей Кубок Стэнли 2025, были россияне Сергей Бобровский (вратарь) и Дмитрий Куликов (защитник).