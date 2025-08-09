Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:22

Захарова сочла извращённой идею команды Байдена выслать Овечкина из США

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Администрация бывшего президента США Джо Байдена войдёт в историю как правительство с «извращённым сознанием», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на информацию о том, что администрация экс-главы Белого дома хотела выгнать хоккеиста Александра Овечкина и других россиян из НХЛ.

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращённым сознанием», заявила она в интервью «Матч ТВ».

В сезоне 2024/25 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступали 65 российских хоккеистов, не считая игроков фарм-клубов. В составе команды «Флорида Пантерз», завоевавшей Кубок Стэнли 2025, были россияне Сергей Бобровский (вратарь) и Дмитрий Куликов (защитник).

Ранее стало известно, что советник Белого дома по национальной безопасности в администрации Байдена Джейк Салливан в 2024 году рассматривал возможность высылки из США российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Среди прочих в списке был Александр Овечкин, который по ходу сезона‑2024/25 стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов в истории НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

BannerImage
Наталья Афонина
