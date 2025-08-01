Названы российские хоккеисты, которые первыми попадут в Зал славы НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин должен стать одним из первых хоккеистов, которых введут в Зал славы по окончании карьеры. Об этом сообщает портал The Athletic.

В числе хоккеистов, которые первыми попадут в Зал славы, значатся пять россиян. Кроме Овечкина в этом списке находятся трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин из «Питтсбурга», а также двукратные чемпионы Никита Кучеров из «Тампы», голкиперы Сергей Бобровский и Андрей Василевский, оба представляющие «Тампу».