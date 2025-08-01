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1 августа, 10:47

Названы российские хоккеисты, которые первыми попадут в Зал славы НХЛ

Athletic: Овечкин одним из первых войдёт в Зал славы после окончания карьеры

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/Геодакян Артем

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/Геодакян Артем

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин должен стать одним из первых хоккеистов, которых введут в Зал славы по окончании карьеры. Об этом сообщает портал The Athletic.

В числе хоккеистов, которые первыми попадут в Зал славы, значатся пять россиян. Кроме Овечкина в этом списке находятся трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин из «Питтсбурга», а также двукратные чемпионы Никита Кучеров из «Тампы», голкиперы Сергей Бобровский и Андрей Василевский, оба представляющие «Тампу».

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Овечкин составил свой рейтинг «лучших бойцов» НХЛ

Напомним, в начале апреля Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и обойдя канадца Уэйна Гретцки. На данный момент 39-летний нападающий имеет в своём активе 1 623 очка (897 голов + 726 передач). В честь этого капитану «Кэпиталз» вручили памятную золотую клюшку. Овечкин, говоря о своём достижении, особенно акцентировал внимание на важности поддержки российских фанатов, которые оказывали ему помощь на протяжении всей его карьеры.

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Анастасия Никонорова
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