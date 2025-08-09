Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:15

12-летний боксёр и его брат трагически погибли на дне рождения друга в Коми

В Коми похоронили 12-летнего боксёра, погибшего с братом на дне рождения друга

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

12-летний перспективный боксёр Илья трагически погиб вместе с двоюродным братом во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает kp.ru.

Трагедия произошла в районе переправы Алёшино, куда подростков пригласили на день рождения. Несколько дней назад стало известно о пропаже 12-летнего Ильи и его 13-летнего брата.

К поискам оперативно подключились спасатели, водолазы и следователи, но спасти мальчиков не удалось. Прощание с юным спортсменом прошло в его родном городе, его уже похоронили. По словам близких, Илья запомнился как талантливый боксёр и добрый друг.

Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, нырнув в узкую бочку ради челленджа
Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, нырнув в узкую бочку ради челленджа

Ранее Life.ru рассказывал, как в Башкортостане 43-летняя женщина погибла, спасая утопавшего в реке Буй 11-летнего мальчика. Ребёнок смог самостоятельно выбраться на сушу, но его спасительницу пришлось извлекать из воды — она уже не подавала признаков жизни.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar