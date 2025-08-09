12-летний боксёр и его брат трагически погибли на дне рождения друга в Коми

12-летний перспективный боксёр Илья трагически погиб вместе с двоюродным братом во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает kp.ru.

Трагедия произошла в районе переправы Алёшино, куда подростков пригласили на день рождения. Несколько дней назад стало известно о пропаже 12-летнего Ильи и его 13-летнего брата.

К поискам оперативно подключились спасатели, водолазы и следователи, но спасти мальчиков не удалось. Прощание с юным спортсменом прошло в его родном городе, его уже похоронили. По словам близких, Илья запомнился как талантливый боксёр и добрый друг.