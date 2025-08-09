«Больше не враг. Аллилуйя!» Панин* возрадовался, что его больше не разыскивает СБУ

Российский актёр Алексей Панин* у себя в соцсетях поделился с подписчиками своей радостью, ведь его прекратили разыскивать на Украине в рамках уголовной статьи, связанной с обвинениями в нарушении территориальной целостности страны.

Он признал, что действительно приехал в Крым в 2014 году и с российским флагом кричал: «Крыш наш». Скандальный артист теперь считает, что тогда он просто был «зомбированным идиотом».

«Я попросил прощения перед всеми украинцами. И сегодня я знаю, что больше не являюсь врагом Украины. Аллилуйя!» — восклицает Панин*.

Он также отметил, что долгое время чувствовал несправедливость из-за того, что его разыскивали и российские, и украинские правоохранительные органы. По его мнению, это должен быть кто-то один.

Ранее Life.ru сообщал, что скандальный актёр Алексей Панин* внезапно пропал из базы розыска на Украине. 10 лет назад на него там завели дело по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность». При этом в России его приговорили к шести годам тюрьмы.