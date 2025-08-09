Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 08:10

Тоскующий по России актёр Алексей Панин* пропал из базы розыска на Украине

СБУ исключила актёра Панина* из розыска за посягательство на целостность Украины

Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Актёр Алексей Панин*, объявленный в 2015 году в розыск на Украине, больше не числится в базах СБУ. 10 лет назад в его отношении велось досудебное расследование по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Незалежной.

Именно тогда бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявлял, что Панин* объявлен в розыск. При этом теперь информация об актёре в базе отсутствует. На данный момент артист заочно арестован в России и находится в международном розыске после того, как выложил сообщение, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.

«Для меня это ни в какие ворота»: Сбежавший из России Панин* извинился перед жителями США
«Для меня это ни в какие ворота»: Сбежавший из России Панин* извинился перед жителями США

Ранее Life.ru рассказал, что Алексей Панин* затосковал по Москве и помечтал о возвращении в РФ «‎хоть на недельку». Однако ранее в отношении беглой звезды было возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма из-за его острых высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило его в розыск, а в сентябре Панин* был признан виновным. 2-й Западный окружной военный суд приговорил артиста к шести годам лишения свободы. В Европе же артист отличился чередой мерзких выходок, например, разнёс гостиничный номер, скандалил в стриптиз-клубе и справил нужду на тротуаре.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Алексей Панин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar