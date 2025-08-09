Тоскующий по России актёр Алексей Панин* пропал из базы розыска на Украине

Актёр Алексей Панин*, объявленный в 2015 году в розыск на Украине, больше не числится в базах СБУ. 10 лет назад в его отношении велось досудебное расследование по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Незалежной.

Именно тогда бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявлял, что Панин* объявлен в розыск. При этом теперь информация об актёре в базе отсутствует. На данный момент артист заочно арестован в России и находится в международном розыске после того, как выложил сообщение, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.