Тоскующий по России актёр Алексей Панин* пропал из базы розыска на Украине
СБУ исключила актёра Панина* из розыска за посягательство на целостность Украины
Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Актёр Алексей Панин*, объявленный в 2015 году в розыск на Украине, больше не числится в базах СБУ. 10 лет назад в его отношении велось досудебное расследование по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Незалежной.
Именно тогда бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявлял, что Панин* объявлен в розыск. При этом теперь информация об актёре в базе отсутствует. На данный момент артист заочно арестован в России и находится в международном розыске после того, как выложил сообщение, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.
Ранее Life.ru рассказал, что Алексей Панин* затосковал по Москве и помечтал о возвращении в РФ «хоть на недельку». Однако ранее в отношении беглой звезды было возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма из-за его острых высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило его в розыск, а в сентябре Панин* был признан виновным. 2-й Западный окружной военный суд приговорил артиста к шести годам лишения свободы. В Европе же артист отличился чередой мерзких выходок, например, разнёс гостиничный номер, скандалил в стриптиз-клубе и справил нужду на тротуаре.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов