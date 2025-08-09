Встреча Путина и Трампа
Карлик — это надолго: В Германии признали ЕС миньоном США

ZDF: ЕС несамостоятелен в военном плане, эта карликовость никуда не исчезнет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Евросоюз лишён военной самостоятельности и фактически является политическим «карликом», которому необходима поддержка Вашингтона. Об этом заявил обозреватель ZDF Андреас Штамм.

«С февраля 2022 года стало очевидно, насколько Европа неспособна действовать в военных конфликтах, особенно без поддержки США. И эта карликовость, которая проявилась тогда, никуда не исчезнет в обозримом будущем»,констатировал журналист.

Ранее немецкую прессу напугал новый президент Польши Кароль Навроцкий. Издание Süddeutsche Zeitung считает настрой политика отнюдь не дружелюбным по отношению к Германии, ЕС в целом, а также Украине. Журналисты отметили, что его политика уже сейчас контрастирует с подходом его предшественника Анджеем Дудой.

