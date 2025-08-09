Шестилетний сын Овечкина оформил покер в матче с его участием

Команда Александра Овечкина разгромила сборную Павла Дацюка в гала-матче Ovi Cup со счётом 11:7. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного турнира, организованного российским нападающим и капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Главной звездой матча стал шестилетний Сергей Овечкин, сын хоккеиста, оформивший четыре гола. В команде Александра Овечкина дубль сделал нападающий петербургского СКА Матвей Мичков, а по одному голу добавили капитан «Кэпиталз», двукратный олимпийский чемпион Алексей Морозов, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

В составе команды Павла Дацюка, двукратного обладателя Кубка Стэнли, хет-триком отметился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. По два гола забили форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков и легендарный нападающий сборной России Валерий Каменский. Матч прошёл в два периода.