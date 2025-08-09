Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 12:19

Шестилетний сын Овечкина оформил покер в матче с его участием

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Команда Александра Овечкина разгромила сборную Павла Дацюка в гала-матче Ovi Cup со счётом 11:7. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного турнира, организованного российским нападающим и капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Главной звездой матча стал шестилетний Сергей Овечкин, сын хоккеиста, оформивший четыре гола. В команде Александра Овечкина дубль сделал нападающий петербургского СКА Матвей Мичков, а по одному голу добавили капитан «Кэпиталз», двукратный олимпийский чемпион Алексей Морозов, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

В составе команды Павла Дацюка, двукратного обладателя Кубка Стэнли, хет-триком отметился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. По два гола забили форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков и легендарный нападающий сборной России Валерий Каменский. Матч прошёл в два периода.

Захарова сочла извращённой идею команды Байдена выслать Овечкина из США
Захарова сочла извращённой идею команды Байдена выслать Овечкина из США

Ранее стало известно, что Александр Овечкин стал лидером по общему заработку за время выступлений в НХЛ. За почти 20 лет в лиге капитан «Вашингтон Кэпиталз» получил 162 миллиона долларов (около 13 миллиардов рублей). На втором месте расположился Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» с 156 миллионами долларов, а тройку лидеров замыкает ещё один российский хоккеист — Евгений Малкин, чьи доходы составили 147 миллионов долларов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar