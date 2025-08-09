Шестилетний сын Овечкина оформил покер в матче с его участием
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Команда Александра Овечкина разгромила сборную Павла Дацюка в гала-матче Ovi Cup со счётом 11:7. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного турнира, организованного российским нападающим и капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Главной звездой матча стал шестилетний Сергей Овечкин, сын хоккеиста, оформивший четыре гола. В команде Александра Овечкина дубль сделал нападающий петербургского СКА Матвей Мичков, а по одному голу добавили капитан «Кэпиталз», двукратный олимпийский чемпион Алексей Морозов, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
В составе команды Павла Дацюка, двукратного обладателя Кубка Стэнли, хет-триком отметился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. По два гола забили форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков и легендарный нападающий сборной России Валерий Каменский. Матч прошёл в два периода.
Ранее стало известно, что Александр Овечкин стал лидером по общему заработку за время выступлений в НХЛ. За почти 20 лет в лиге капитан «Вашингтон Кэпиталз» получил 162 миллиона долларов (около 13 миллиардов рублей). На втором месте расположился Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» с 156 миллионами долларов, а тройку лидеров замыкает ещё один российский хоккеист — Евгений Малкин, чьи доходы составили 147 миллионов долларов.