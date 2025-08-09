Турция осудила план Израиля по оккупации Газы и призвала к единству

Турция резко осудила планы Израиля по полной оккупации сектора Газа и призвала исламский мир к объединению. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан по итогам переговоров в Каире.

«Правительство [Биньямина] Нетаньяху объявило о намерении полностью оккупировать Газу. Мы категорически отвергаем этот план. Он является новым этапом экспансионистской политики Израиля. В ответ на этот шаг исламский мир должен действовать в полной солидарности, а также мобилизовать к единству международное сообщество», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан выступил с соответствующим заявлением после встречи с египетскими официальными лицами. Трансляция его выступления велась на официальной странице турецкого МИД в социальной сети X. Турецкая сторона настаивает на необходимости консолидированной реакции мусульманских стран и всего мирового сообщества на израильские планы.