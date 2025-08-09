Встреча Путина и Трампа
9 августа, 12:22

Турция осудила план Израиля по оккупации Газы и призвала к единству

Турция резко осудила планы Израиля по полной оккупации сектора Газа и призвала исламский мир к объединению. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан по итогам переговоров в Каире.

«Правительство [Биньямина] Нетаньяху объявило о намерении полностью оккупировать Газу. Мы категорически отвергаем этот план. Он является новым этапом экспансионистской политики Израиля. В ответ на этот шаг исламский мир должен действовать в полной солидарности, а также мобилизовать к единству международное сообщество», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан выступил с соответствующим заявлением после встречи с египетскими официальными лицами. Трансляция его выступления велась на официальной странице турецкого МИД в социальной сети X. Турецкая сторона настаивает на необходимости консолидированной реакции мусульманских стран и всего мирового сообщества на израильские планы.

Напомним, военно-политический кабинет Израиля поддержал решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о временной оккупации Газы, что подтвердил израильский чиновник. Нетаньяху в своём заявлении в четверг объявил о планах установить контроль над всей территорией сектора Газа для создания зоны безопасности, уточнив, что Израиль не намерен сохранять постоянное присутствие, а в будущем передаст управление новому гражданскому правительству. Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь населению за пределами зон боевых действий.

Анастасия Никонорова
