Украине необходимости готовиться к потенциальному конфликту с Польшей, которая является для Незалежной «настоящим врагом». Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА «Новости», что Варшава может попытаться воспользоваться ослаблением киевского режима для реализации своих территориальных амбиций.

«Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчёт западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных её границах», — сказал политик.

По мнению Шеремета, украинскому народу следует осознать, что единственным гарантом суверенитета и развития Незалежной является Россия. Западные партнёры рассматривают Киев исключительно как ресурсную базу и буферную зону.