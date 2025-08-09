Встреча Путина и Трампа
Певица МакSим призналась, что думает об усыновлении ребёнка

МакSим. Обложка © VK / МакSим | Певица Максим

Певица МакSим (Марина Абросимова) задумалась об усыновлении ребёнка. Своими мыслями на этот счёт она поделилась в интервью.

Сейчас Абросимова воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. Однако она не исключает, что семья может увеличиться за счёт приёмного ребёнка.

«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребёнок, то он будет приёмный. Страшно? Да, пока страшно. Но всё может быть», призналась певица NEWS.ru.

На днях Life.ru рассказывал о радостном событии в семье рэпера Тимати: его девушка Валентина Иванова родила ему третьего ребёнка — девочку. Всё прошло хорошо, мама и малышка замечательно себя чувствуют. Пара радовалась своему счастью в семейном круге и особо не афишировала событие.

