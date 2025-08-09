Певица МакSим призналась, что думает об усыновлении ребёнка
МакSим. Обложка © VK / МакSим | Певица Максим
Певица МакSим (Марина Абросимова) задумалась об усыновлении ребёнка. Своими мыслями на этот счёт она поделилась в интервью.
Сейчас Абросимова воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. Однако она не исключает, что семья может увеличиться за счёт приёмного ребёнка.
«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребёнок, то он будет приёмный. Страшно? Да, пока страшно. Но всё может быть», — призналась певица NEWS.ru.
