Певица МакSим призналась, что думает об усыновлении ребёнка

Певица МакSим (Марина Абросимова) задумалась об усыновлении ребёнка. Своими мыслями на этот счёт она поделилась в интервью.

Сейчас Абросимова воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. Однако она не исключает, что семья может увеличиться за счёт приёмного ребёнка.

«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребёнок, то он будет приёмный. Страшно? Да, пока страшно. Но всё может быть», — призналась певица NEWS.ru.