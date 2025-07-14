«Хоть что-то сделай»: МакSим рассказала, как Бог помог ей в борьбе с алкоголизмом

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни, когда ей пришлось бороться с алкоголизмом. Она пережила не только коматозное состояние, но и сложную борьбу с зависимостью, от которой, по её словам, ей помогло избавиться настоящее чудо. Об этом певица рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.

МакSим отметила, что традиционные методы, такие как кодировка, не помогали.

«Ничего не помогло. Никакая кодировка, ничего не работает. Однажды, после одной из кодировок, которая действительно, к сожалению, работала, меня вытаскивали из реанимации», — рассказала исполнительница.

После болезни певица рано вернулась на гастроли и пыталась заглушить усталость алкоголем. Её поддерживала мама, но вскоре она не могла приезжать из-за своих проблем со здоровьем. Также МакSим потеряла свою команду музыкантов, что стало для неё большим ударом. В это время она обратилась к религии.

«В один момент я уже просто не могла говорить. Я была каким-то серым существом. У меня была старенькая такая иконка целителя Пантелеимона. Я толком даже не знала, кто это. Я просто вот так вот лепила её на грудь себе и с ней ходила. И только просила: «Хоть что-то сделай», — рассказала МакSим.