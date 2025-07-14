«Хоть что-то сделай»: МакSим рассказала, как Бог помог ей в борьбе с алкоголизмом
МакSим призналась, что начала пить из-за давления в профессии
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Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни, когда ей пришлось бороться с алкоголизмом. Она пережила не только коматозное состояние, но и сложную борьбу с зависимостью, от которой, по её словам, ей помогло избавиться настоящее чудо. Об этом певица рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.
МакSим отметила, что традиционные методы, такие как кодировка, не помогали.
«Ничего не помогло. Никакая кодировка, ничего не работает. Однажды, после одной из кодировок, которая действительно, к сожалению, работала, меня вытаскивали из реанимации», — рассказала исполнительница.
После болезни певица рано вернулась на гастроли и пыталась заглушить усталость алкоголем. Её поддерживала мама, но вскоре она не могла приезжать из-за своих проблем со здоровьем. Также МакSим потеряла свою команду музыкантов, что стало для неё большим ударом. В это время она обратилась к религии.
«В один момент я уже просто не могла говорить. Я была каким-то серым существом. У меня была старенькая такая иконка целителя Пантелеимона. Я толком даже не знала, кто это. Я просто вот так вот лепила её на грудь себе и с ней ходила. И только просила: «Хоть что-то сделай», — рассказала МакSим.
Однажды певица проснулась и поняла, что больше не хочет пить. Бутылка вина рядом не соблазняла её. Теперь она уже три года не употребляет алкоголь и не испытывает желания вернуться к нему.
Напомним, в июне 2021 года певица МакSим была на грани смерти из-за тяжёлой пневмонии, вызванной CoViD-19. Несмотря на отрицательные тесты, состояние певицы ухудшалось, и врачи погрузили её в медикаментозную кому. Спустя месяцы борьбы, в августе она пришла в сознание и была выписана из больницы под медицинский контроль.