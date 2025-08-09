За три часа над регионами России сбили 27 беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО за несколько часов сбили 27 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 12:00 мск до 15:30 11 дронов уничтожили над Брянской областью, 7 — над Калужской, ещё 5 сбили в Московском регионе, включая один, направлявшийся к столице. По два БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем и Рязанской областью.