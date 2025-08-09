Работодателей в России начнут наказывать за незаконное лишение премий

Неправомерное лишение сотрудника премии может обернуться для работодателя штрафом до 50 тысяч рублей, который будет квалифицирован как невыплата заработной платы. С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат»)», — сказал он TAСС.

Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Евгений Машаров отметил, что незаконное лишение премии можно оспорить тремя способами: путём переговоров с работодателем, обращения в трудовую инспекцию или подачи искового заявления в суд. Он также подчеркнул, что Трудовой кодекс не предусматривает штрафы для работников, а основания для лишения премии должны быть чётко прописаны в уставе компании.