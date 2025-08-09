Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 14:50

Женщина резко «постарела» во время беременности и стала похожа на засохшую курагу

Лицо 28-летней малайзийки резко постарело из-за беременности

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / farah4izal

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / farah4izal

Малайзийка шокировала соцсети снимками резкого старения лица во время беременности. Об этом пишет издание Oddity Central.

28-летняя Фарах Файзал опубликовала фото, на которых её кожа покрыта глубокими морщинами, гнойниками и воспалениями, а нос и уши казались увеличенными. Причины таких изменений оставались неизвестными, обычные средства ухода не помогали.

«Каждое утро я просыпалась с новыми прыщами, кожа чесалась, горела, воспалялась. Я не узнавала себя в зеркале», — призналась женщина.

Файзал назвала этот период крайне тяжёлым, но подчеркнула, что поддержка мужа помогла ей справиться. По её словам, он постоянно успокаивал её и напоминал о её красоте и силе. После родов состояние кожи начало улучшаться: воспаления почти прошли, а внешний вид постепенно восстанавливается. Однако процесс реабилитации ещё продолжается.

Россиянкам рассказали, как за несколько часов продлить молодость лица на 10 лет
Россиянкам рассказали, как за несколько часов продлить молодость лица на 10 лет

Ранее стало известно, что использование электронных сигарет во время беременности может оказать вредное воздействие на развитие и внешность ребёнка. Хотя многие считают, что пар от вейпов безопаснее табачного дыма, это заблуждение. Согласно исследованию, вдыхание этих веществ беременной женщиной повышает риск возникновения дефектов лицевого отдела черепа у плода.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • В мире
  • Малайзия
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar