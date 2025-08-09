Женщина резко «постарела» во время беременности и стала похожа на засохшую курагу
Лицо 28-летней малайзийки резко постарело из-за беременности
Малайзийка шокировала соцсети снимками резкого старения лица во время беременности. Об этом пишет издание Oddity Central.
28-летняя Фарах Файзал опубликовала фото, на которых её кожа покрыта глубокими морщинами, гнойниками и воспалениями, а нос и уши казались увеличенными. Причины таких изменений оставались неизвестными, обычные средства ухода не помогали.
«Каждое утро я просыпалась с новыми прыщами, кожа чесалась, горела, воспалялась. Я не узнавала себя в зеркале», — призналась женщина.
Файзал назвала этот период крайне тяжёлым, но подчеркнула, что поддержка мужа помогла ей справиться. По её словам, он постоянно успокаивал её и напоминал о её красоте и силе. После родов состояние кожи начало улучшаться: воспаления почти прошли, а внешний вид постепенно восстанавливается. Однако процесс реабилитации ещё продолжается.
