Регион
9 августа, 14:41

Раскрыта космическая сумма ущерба от хищения у Минобороны десятка квартир для военных

ТАСС: Ущерб от хищения квартир для контрактников МО РФ составил 1 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / spaxiax

Ущерб от хищения 12 московских квартир, предназначавшихся контрактникам Минобороны РФ, предварительно, оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела предварительно установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила порядка 1 млрд рублей», — заявил собеседник агентства.

Ведётся работа по установлению всех причастных к хищению государственного имущества в особо крупном размере.

Напомним, сегодня стало известно, что правоохранители возобновили расследование резонансного дела о хищении 12 квартир в столичном Новогирееве, предназначенных для российских военнослужащих. Недвижимость дважды становилась объектом преступного интереса: первый раз — в 2017 году, а затем — в 2019-м.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
