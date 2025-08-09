Раскрыта космическая сумма ущерба от хищения у Минобороны десятка квартир для военных
ТАСС: Ущерб от хищения квартир для контрактников МО РФ составил 1 млрд рублей
Ущерб от хищения 12 московских квартир, предназначавшихся контрактникам Минобороны РФ, предварительно, оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«В рамках расследования уголовного дела предварительно установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила порядка 1 млрд рублей», — заявил собеседник агентства.
Ведётся работа по установлению всех причастных к хищению государственного имущества в особо крупном размере.
Напомним, сегодня стало известно, что правоохранители возобновили расследование резонансного дела о хищении 12 квартир в столичном Новогирееве, предназначенных для российских военнослужащих. Недвижимость дважды становилась объектом преступного интереса: первый раз — в 2017 году, а затем — в 2019-м.