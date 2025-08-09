Стало известно, во сколько в Москве обойдётся набор школьника

В преддверии нового учебного года затраты на подготовку к школе остаются одной из ключевых статей расходов для столичных семей. Как выяснил Life.ru, медианная стоимость условного минимального набора для ученика, включающего школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей, канцелярию и пенал, в текущем году составляет 16 704 рубля.

Это на 8% выше уровня прошлого года, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». На фоне общих рыночных тенденций, в московском ТК «Садовод» с 9 августа начинает работу специальная ярмарка, которая поможет родителям в подготовке детей к школе. На этой площадке представлены товары, необходимые для учёбы: одежда, обувь, канцелярские принадлежности и рюкзаки.

Минимальный комплект школьника на данной ярмарке обойдётся всего в 6 тысяч рублей. В мероприятии принимают участие порядка 50 поставщиков, среди которых преобладают российские производители.