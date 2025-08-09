ВСУ боятся вступать в огневой контакт с Армией России в районе Работино
Украинские военные избегают прямых столкновений с российскими подразделениями в районе Работино Запорожской области. По словам штурмовика, при приближении российских подразделений украинские военные предпочитают укрываться или покидать позиции. Об этом заявил боец 42-й гвардейской дивизии с позывным Нохчи.
«Враг боится выходить. Прячется в «укрепах» и просто слушают что происходит на улице. Пользуется активно FPV. При контакте (с ВС РФ. — Прим.Life.ru) уходят. Если остаются на позициях, то остаются «двухсотыми», — сообщил штурмовик РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинское командование, занимавшее позиции в Красноармейске (Покровске), решило отступить вглубь территории из-за наступления российских войск. Штаб ВСУ был эвакуирован из города в тыл, что указывает на вероятную сдачу Покровска. Ранее уже отмечали случаи, когда отдельные крупные группы украинских военных либо самовольно оставляли позиции, либо сдавались в плен, но такие случаи пока единичны, и о массовом уходе ВСУ из города говорить рано.