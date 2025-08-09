Четыре человека ранены при атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Славянск-на-Кубани пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своём Telegram-канале. По его данным, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь сразу после инцидента.

«Четыре человека пострадали [в результате атаки БПЛА сегодня днём], у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно», — написал он в своём телеграм-канале. Подробности атаки и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.