9 августа, 17:35

Четыре человека ранены при атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Barillo_Images

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Славянск-на-Кубани пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своём Telegram-канале. По его данным, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь сразу после инцидента.

«Четыре человека пострадали [в результате атаки БПЛА сегодня днём], у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно», — написал он в своём телеграм-канале. Подробности атаки и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти разных местах. По данным штаба, в двух случаях обломки не причинили ущерба, тогда как в трёх случаях повреждения зафиксированы.

Анастасия Никонорова
