9 августа, 18:14

Аэропорт Сочи временно закрыли в целях безопасности

Обложка © Freepik / freepik

Росавиация временно закрыла аэропорт Сочи. О временных ограничениях в работе воздушной гавани сообщили 9 августа около 21:00. Как уточнили в пресс-службе контролирующего ведомства, такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», указано в сообщении Росавиации.

Вооружённые силы Украины атаковали посëлок Афипский в Краснодарском крае
Вооружённые силы Украины атаковали посëлок Афипский в Краснодарском крае

Отметим, что этим вечером в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Славянск-на-Кубани Краснодарского края ранения получили четыре человека. Подробности атаки и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

Лия Мурадьян
