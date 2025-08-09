Аэропорт Сочи временно закрыли в целях безопасности

Росавиация временно закрыла аэропорт Сочи. О временных ограничениях в работе воздушной гавани сообщили 9 августа около 21:00. Как уточнили в пресс-службе контролирующего ведомства, такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.