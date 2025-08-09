Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 18:42

Бразилия боится Трампа из-за хороших отношений с Россией

FT: Бразилия может стать новой жертвой Трампа из-за российского топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Бразилия опасается, что может стать следующей мишенью торговых ограничений США из-за импорта российского топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бразильских политиков и отраслевых экспертов.

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — заявил бразильский сенатор Карлос Виала в интервью изданию.

По его словам, страна активно закупает у России дизельное топливо и удобрения. Глава бразильской ассоциации импортёров топлива Серхио Араужо добавил, что зависимость от российских поставок повышает риск новых американских пошлин. Источник в отрасли также рассказал Financial Times, что Москва предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 августа вступили в силу ответные таможенные сборы США на товары из 69 государств. В своём обращении Трамп отметил, что данное решение принесёт бюджету страны дополнительные миллиарды долларов. Как считает американский лидер, основная часть этих средств поступит от торговых партнёров, которые, по его словам, долгое время пользовались чрезмерно выгодными условиями в сотрудничестве с США.

