Бразилия боится Трампа из-за хороших отношений с Россией

Бразилия опасается, что может стать следующей мишенью торговых ограничений США из-за импорта российского топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бразильских политиков и отраслевых экспертов.

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — заявил бразильский сенатор Карлос Виала в интервью изданию.

По его словам, страна активно закупает у России дизельное топливо и удобрения. Глава бразильской ассоциации импортёров топлива Серхио Араужо добавил, что зависимость от российских поставок повышает риск новых американских пошлин. Источник в отрасли также рассказал Financial Times, что Москва предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%.