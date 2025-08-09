В Нижнем Новгороде обрушившаяся стена гаража убила 6-летнего ребёнка
В Нижнем Новгороде шестилетний мальчик погиб под обрушившейся стеной заброшенного гаража. Инцидент случился в Автозаводском районе, на улице Раевского, где отец с сыном шли мимо ветхих построек.
В Нижнем Новгороде обрушившаяся стена гаража убила 6-летнего ребёнка. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области
По данным регионального управления МЧС, здание внезапно рухнуло, полностью накрыв ребёнка. Спасатели оперативно прибыли на место, но извлечённый из-под завалов мальчик был уже мёртв.
Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму, заполненную водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
