Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 20:26

В Нижнем Новгороде обрушившаяся стена гаража убила 6-летнего ребёнка

В Нижнем Новгороде шестилетний мальчик погиб под обрушившейся стеной заброшенного гаража. Инцидент случился в Автозаводском районе, на улице Раевского, где отец с сыном шли мимо ветхих построек.

В Нижнем Новгороде обрушившаяся стена гаража убила 6-летнего ребёнка. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

По данным регионального управления МЧС, здание внезапно рухнуло, полностью накрыв ребёнка. Спасатели оперативно прибыли на место, но извлечённый из-под завалов мальчик был уже мёртв.

В аварии в Саратовской области женщина и двое детей погибли, четверо пострадали
В аварии в Саратовской области женщина и двое детей погибли, четверо пострадали

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму, заполненную водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

BannerImage

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Артём Гапоненко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar