Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 20:00

Пенсионер погиб при атаке БПЛА на частные дома в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

ВСУ при помощи беспилотников атаковали частные дома в Васильевском округе Запорожской области. В результате нападения погиб мирный житель — 70-летний пенсионер. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Трагедия случилась в селе Верхние Криницы.

«От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения»,написал Балицкий в Telegram-канале.

Четыре человека ранены при атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани
Четыре человека ранены при атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани

Он добавил, что на территории региона сохраняется опасность повторных ударов. Сейчас в Запорожской области продолжают работать системы противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего уничтожили 26 вражеских БПЛА самолётного типа.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar