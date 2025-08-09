Пенсионер погиб при атаке БПЛА на частные дома в Запорожской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
ВСУ при помощи беспилотников атаковали частные дома в Васильевском округе Запорожской области. В результате нападения погиб мирный житель — 70-летний пенсионер. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Трагедия случилась в селе Верхние Криницы.
«От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Он добавил, что на территории региона сохраняется опасность повторных ударов. Сейчас в Запорожской области продолжают работать системы противовоздушной обороны.
