Пенсионер погиб при атаке БПЛА на частные дома в Запорожской области

ВСУ при помощи беспилотников атаковали частные дома в Васильевском округе Запорожской области. В результате нападения погиб мирный житель — 70-летний пенсионер. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Трагедия случилась в селе Верхние Криницы.