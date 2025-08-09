«Думал, что умру»: Бегуну Иванову стало плохо после финиша на ЧР, где он обновил рекорд страны

Фёдор Иванов установил новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 47,94 секунды на чемпионате страны в Казани. Этот выдающийся результат принёс ему золотую медаль, вторым стал Владимир Лысенко (48,64), третьим Данил Ефимов (49,42). Однако триумф спортсмена омрачился проблемами со здоровьем сразу после финиша.

23-летний легкоатлет, который ещё в начале сезона обещал побить рекорд, отдал все силы на дистанции. После забега у Иванова резко подскочило давление до критических 180 на 120, началась сильнейшая головная боль, которую он описал как «чувство чугунной головы», и временная потеря ориентации. Спортсмена пришлось вывозить с трека на коляске.

«Сегодня переживал, потому что мне впервые было плохо так долго. Честно, думал в моменте, что умру, потому что глаза уже открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил», — передаёт его слова «Матч ТВ».