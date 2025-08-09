Встреча Путина и Трампа
9 августа, 20:40

«Думал, что умру»: Бегуну Иванову стало плохо после финиша на ЧР, где он обновил рекорд страны

Фёдор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами

Фёдор Иванов. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Фёдор Иванов установил новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 47,94 секунды на чемпионате страны в Казани. Этот выдающийся результат принёс ему золотую медаль, вторым стал Владимир Лысенко (48,64), третьим Данил Ефимов (49,42). Однако триумф спортсмена омрачился проблемами со здоровьем сразу после финиша.

23-летний легкоатлет, который ещё в начале сезона обещал побить рекорд, отдал все силы на дистанции. После забега у Иванова резко подскочило давление до критических 180 на 120, началась сильнейшая головная боль, которую он описал как «чувство чугунной головы», и временная потеря ориентации. Спортсмена пришлось вывозить с трека на коляске.

«Сегодня переживал, потому что мне впервые было плохо так долго. Честно, думал в моменте, что умру, потому что глаза уже открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил»,передаёт его слова «Матч ТВ».

Ранее бегун Константин Крылов побил державшийся 39 лет рекорд России на стометровке. Спортсмен пробежал дистанцию за 10,04 секунды.

Артём Гапоненко
