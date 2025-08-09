Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на 10 000 метров
Владимир Никитин. Обложка © Telegram / nikitinvoloda
На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Казани, бегун Владимир Никитин одержал победу и установил новый рекорд страны в беге на 10 000 метров. Он финишировал с результатом 27 минут 48,29 секунды.
32-летний спортсмен уверенно опередил своих соперников: второе место занял Евгений Рыбаков с результатом 28 минут 28,01 секунды, а третьим стал Анатолий Рыбаков с результатом 28 минут 29,31 секунды.
Предыдущий рекорд, установленный Сергеем Ивановым в июле 2008 года, составлял 27 минут 53,12 секунды и держался 17 лет. Никитин, многократный чемпион России на длинных дистанциях, также является обладателем рекордов страны на 10 км и в полумарафоне.
