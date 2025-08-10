Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 00:47

Губернатор Сальдо заявил о новой тактике обстрелов ВСУ в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Вооружённые формирования Украины начали использовать новую тактику при обстрелах населённых пунктов в левобережной части Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Украинские боевики начали комбинировать артиллерийские удары с последующими атаками дронов-терминаторов «Баба-Яга».

«На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск «Днепр» сбили 11 украинских дронов», – сообщил Сальдо в телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что несмотря на артиллерийские обстрелы со стороны врага, российские войска успешно отразили воздушную атаку ВСУ.

«Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули – все цели были уничтожены из АК-12 с тепловизорами», – добавил губернатор.

Не до боёв: Страшная болезнь массово косит солдат ВСУ в окопах вместо Армии России
Не до боёв: Страшная болезнь массово косит солдат ВСУ в окопах вместо Армии России

Ранее Life.ru писал, что Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что ВСУ усилили активность у Тендровской и Кинбурнской кос.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar