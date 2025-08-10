Губернатор Сальдо заявил о новой тактике обстрелов ВСУ в Херсонской области

Вооружённые формирования Украины начали использовать новую тактику при обстрелах населённых пунктов в левобережной части Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Украинские боевики начали комбинировать артиллерийские удары с последующими атаками дронов-терминаторов «Баба-Яга».

«На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск «Днепр» сбили 11 украинских дронов», – сообщил Сальдо в телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что несмотря на артиллерийские обстрелы со стороны врага, российские войска успешно отразили воздушную атаку ВСУ.

«Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули – все цели были уничтожены из АК-12 с тепловизорами», – добавил губернатор.