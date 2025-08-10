МЧС: На Камчатке за сутки зафиксировали шесть ощутимых афтершоков
Извержение вулкана Ключевская сопка. Обложка © Telegram / Масс Медиа Камчатка / Пётр Василькевич
За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали 31 афтершок после сильного землетрясения. Шесть из них ощущались в населённых пунктах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По информации МЧС, на начало 10 августа за сутки на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса. Небольшое количество пепла выпало в Усть-Камчатском округе.
«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова», — указано в сообщении ведомства.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки не приближаться к исполинам.
Важно отметить, что вечером 9 августа в акватории близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в 267 км юго-восточнее города Северо-Курильска.