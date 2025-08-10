МЧС: На Камчатке за сутки зафиксировали шесть ощутимых афтершоков

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали 31 афтершок после сильного землетрясения. Шесть из них ощущались в населённых пунктах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По информации МЧС, на начало 10 августа за сутки на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса. Небольшое количество пепла выпало в Усть-Камчатском округе.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова», — указано в сообщении ведомства.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки не приближаться к исполинам.