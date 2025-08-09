Мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в акватории близ Курильских островов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 267 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Глубина очага землетрясения составила 10 километров. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.