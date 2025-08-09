Встреча Путина и Трампа
9 августа, 16:11

Мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло у Курильских островов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в акватории близ Курильских островов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 267 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Глубина очага землетрясения составила 10 километров. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.

«Эпицентр стихии находился в 267 км юго-восточнее города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 10 км», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что геодинамические исследования показали, что вся территория Камчатского полуострова сместилась в юго-восточном направлении. Максимальное перемещение земной коры в южной части региона составило около двух метров. Отмечается, что землетрясение на Камчатке достигло рекордной магнитуды 8,7.

