Мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в акватории близ Курильских островов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 267 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Глубина очага землетрясения составила 10 километров. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.
«Эпицентр стихии находился в 267 км юго-восточнее города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 10 км», — говорится в сообщении.
