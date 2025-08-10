«Видимо, бессмертная»: Бегунья Ермакова рассказала о потере сознания на финише дистанции

Российская бегунья Мария Ермакова, ставшая чемпионкой страны на дистанции 10 000 метров в Казани, рассказала на пресс-конференции о драматичных обстоятельствах своего забега. После потери сознания на финише и экстренной медицинской помощи спортсменка с юмором отметила, что чувствует себя живой и, видимо, бессмертной.

28-летняя легкоатлетка, установившая личный рекорд с результатом 30:42.15, подробно описала последние круги гонки. Она призналась, что за четыре круга до финиша уже понимала, что состояние ухудшается, ноги стали ватными и тяжёлыми. Однако мыслей остановиться не возникало.

«Не помню свой финиш, хотелось бы помнить. Рада, что добежала, живая. Видимо, бессмертная. Сейчас стою, радуюсь. Приходит осознание, когда финишировала, ничего не понимала. Добегала «на зубах», думала, завершу дистанцию – уже круто. Сейчас уже всё в порядке, более-менее», — отметила спортсменка.