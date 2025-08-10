Россиянам объяснили, что выбрать летом — дезодорант или антиперспирант

Дезодоранты и антиперспиранты, хотя стоят рядом на полках магазинов, обладают разным действием. Какое средство выбрать в тёплое время года, объяснила кандидат технических наук и старший специалист компании «ЮниРусь» в категории дезодорантов бренда «Рексона» Катерина Лебедева.

По словам Лебедевой, дезодорант в основном маскирует запах пота и подавляет рост бактерий, вызывающих его образование. Однако он не препятствует потоотделению, оставляя мокрые пятна на одежде. В отличие от него, антиперспирант блокирует работу потовых желез, уменьшая количество выделяемого пота.

«Если ваша цель – избежать запаха, дезодорант подойдёт. Но для контроля потоотделения лучше выбрать антиперспирант», – уточнила она в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт также отметила, что современные антиперспиранты подходят не только для подмышек, но и для других участков тела, поскольку они предотвращают натирание кожи в жаркую погоду. Она посоветовала обращать внимание на состав средств, выбирая формулы с успокаивающими натуральными компонентами для чувствительной кожи.

Что касается эффекта, антиперспиранты обеспечивают защиту на срок от 24 до 72 часов, в то время как дезодоранты требуют более частого применения. Эксперт подчеркнула важность правильного выбора формата – стики, ролики и спреи имеют свои преимущества, подбираясь под привычки и тип кожи.

Лебедева также поделилась несколькими советами по использованию антиперспирантов. Наносить их следует только на сухую кожу, лучше всего после душа или перед сном. Кроме того, стоит избегать использования сразу после бритья, чтобы не вызвать раздражение кожи. Наконец, важно проверять срок годности продукта, так как просроченные средства могут терять эффективность и вызывать дискомфорт.