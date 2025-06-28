Инфекционист предупредила об опасности нового увлечения зумеров

Все мы знаем первое правило «Бой­цов­ского клуба», однако российские зумеры придумали себе новое. Школьники массово прижигают себе руки дезодорантом, чтобы заработать химический ожог как у персонажа фильма Тай­лера Дер­дена. Уже известны случаи госпитализации. Вот только популярное в Сети увеличение представляет для подростков смертельную опасность, уверена инфекционист Марият Мухина.

«Кожа выполняет барьерную функцию, и если «входные ворота» для инфекции открыты при наличии сопутствующих заболеваний у подростка, плохого питания и ослабления иммунитета может возникнуть генерализованная инфекция вплоть до ампутации и сепсиса», — предупредила врач.

Она подчеркнула в интервью «Вечерней Москве», что первоначально ожог выглядит как красное пятно, но со временем превращается в пузырь с жидкостью, который разрывается. В открытой ране может начаться заражение крови. Если лечение не было начато своевременно или произошёл с контактом с землёй, то существует риск заражения столбняком.

Невролог также указала на опасность гнойных воспалений и отметила, что при сильных ожогах ткани, подвергшиеся некрозу, создают серьёзную нагрузку на почки подростка и могут вызвать интоксикацию или обострить уже существующие заболевания. Избавиться от рубцов потом будет трудно. Более того, многие подростки не осознают смертельную опасность химических ожогов, ведь разъедание сосудов и вен может привести к артериальному кровотечению, отметила эксперт.