«Токсины атакуют»: Россиян предупредили об опасности дезодорантов с длительной защитой

Дезодоранты с длительным эффектом способны предотвращать потоотделение на срок от пяти до десяти дней. Однако, по словам врача-дерматолога Марият Мухиной, они имеют ряд серьёзных недостатков и могут негативно сказаться на здоровье. Особенно опасны содержащиеся в них парабены и алюминий, которые могут вызвать раздражение кожи.

«Эти же компоненты увеличивают токсическую нагрузку на организм. Так как средство плохо смывается и надолго оседает на коже в виде плёнки, нарушается общий PH-баланс и гидролипидный барьер, из-за чего токсины атакуют организм изнутри», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Кроме того, использование антиперспирантов длительного действия может привести к воспалению потовых желёз, известному как гидроденит, а также к хроническому воспалению организма. Данные средства долго блокируют потоотделение, что задерживает токсины и продукты распада внутри, нарушая естественные процессы и вызывая хроническую интоксикацию.

Синтетические ароматизаторы, содержащиеся в дезодорантах, также могут спровоцировать кожные заболевания. При нарушении естественного баланса кожи и иммунной системы может возникнуть дисбиоз, что приводит к размножению грибков и патогенных микроорганизмов, а это может вызвать микоз. Эксперт не рекомендует постоянное использование дезодорантов с пролонгированным действием людям, страдающим от хронических заболеваний, таких как различные формы гепатита, повреждение печени и почечная недостаточность.