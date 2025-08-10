The Times: Страны коалиции желающих не хотят отправлять войска на Украину

Страны так называемой «коалиции желающих» не планируют отправлять свои войска на Украину. Как сообщает The Sunday Times, вместо этого они намерены усилить украинский военно-промышленный комплекс, чтобы Киев мог самостоятельно производить оружие, включая дальнобойные ракеты и системы ПВО.

Высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании заявил, что «никто не хочет отправлять своих солдат умирать на Украине», поэтому ключевой задачей становится обеспечение боеспособности ВСУ. Это означает не только поставки готового вооружения, но и развитие местного производства, чтобы Киев меньше зависел от зарубежных партнёров.