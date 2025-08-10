Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 23:32

Европейские лидеры призвали Трампа защитить интересы Киева на встрече с Путиным

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Европейские лидеры выразили поддержку мирным инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом свидетельствует их совместное заявление, опубликованное на официальном сайте британского правительства.

В документе, подписанном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Италии Джорджей Мелони, Польши Дональдом Туском, Великобритании Киром Стармером, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Финляндии Александром Стуббом, содержится призыв к достижению «справедливого и продолжительного мира» для Украины.

В заявлении европейские лидеры акцентируют свою готовность предоставлять дипломатическую поддержку мирным инициативам Трампа, одновременно продолжая оказывать военную и финансовую помощь Киеву в рамках так называемой «коалиции желающих». Важным аспектом обсуждения стала необходимость введения санкций против России. Лидеры Европы подчеркнули, что любые переговоры должны учитывать критически важные интересы безопасности как Украины, так и всего европейского континента.

«Имеющие смысл переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий... Нынешняя линия соприкосновения должна быть начальной точкой переговоров», — отмечается в заявлении.

«Вбрось меня, вбрось!»: как Запад истерит от прямых переговоров России и США
«Вбрось меня, вбрось!»: как Запад истерит от прямых переговоров России и США

Ранее появилась информация о том, что администрация Белого дома обдумывает вариант приглашения Владимира Зеленского на Аляску. Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. В настоящее время американская сторона не определилась с форматом участия украинского лидера, включая возможность его присутствия на предстоящей встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в американском штате.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Встреча Путина и Трампа
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar