Европейские лидеры призвали Трампа защитить интересы Киева на встрече с Путиным
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Европейские лидеры выразили поддержку мирным инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом свидетельствует их совместное заявление, опубликованное на официальном сайте британского правительства.
В документе, подписанном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Италии Джорджей Мелони, Польши Дональдом Туском, Великобритании Киром Стармером, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Финляндии Александром Стуббом, содержится призыв к достижению «справедливого и продолжительного мира» для Украины.
В заявлении европейские лидеры акцентируют свою готовность предоставлять дипломатическую поддержку мирным инициативам Трампа, одновременно продолжая оказывать военную и финансовую помощь Киеву в рамках так называемой «коалиции желающих». Важным аспектом обсуждения стала необходимость введения санкций против России. Лидеры Европы подчеркнули, что любые переговоры должны учитывать критически важные интересы безопасности как Украины, так и всего европейского континента.
«Имеющие смысл переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий... Нынешняя линия соприкосновения должна быть начальной точкой переговоров», — отмечается в заявлении.
Ранее появилась информация о том, что администрация Белого дома обдумывает вариант приглашения Владимира Зеленского на Аляску. Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. В настоящее время американская сторона не определилась с форматом участия украинского лидера, включая возможность его присутствия на предстоящей встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в американском штате.