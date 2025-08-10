ПВО отразила атаку украинских БПЛА в двух районах Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области. Беспилотники сбили в Миллеровском и Чертковском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в Telegram-канале.
В результате налёта в нескольких частных домах в Миллерово выбило стёкла и повредило ограждения. Люди при этом не пострадали.
В тоже время в Саратове при падении БПЛА погиб один человек. Инцидент произошёл в жилом районе, где один из украинских БПЛА упал во двор. В связи с происшествием жителей дома эвакуировали.