Регион
10 августа, 03:02

ПВО отразила атаку украинских БПЛА в двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области. Беспилотники сбили в Миллеровском и Чертковском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах»,написал он в Telegram-канале.

В результате налёта в нескольких частных домах в Миллерово выбило стёкла и повредило ограждения. Люди при этом не пострадали.

В Саратовской области промышленное предприятие повреждено при атаке дронов ВСУ

В тоже время в Саратове при падении БПЛА погиб один человек. Инцидент произошёл в жилом районе, где один из украинских БПЛА упал во двор. В связи с происшествием жителей дома эвакуировали.

Лия Мурадьян
