10 августа, 05:53

Пробка на Крымском мосту: Свыше тысячи автомобилей застряли в ожидании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

По состоянию на 08:00 по московскому времени перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась значительная очередь из автомобилей — их количество превысило 1 130 единиц. Водители вынуждены ждать более трёх часов, чтобы пройти ручной досмотр и продолжить движение. Об этом сообщает телеграм-канал, публикующий оперативную информацию об обстановке на мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов», — сказано в сообщении.

При этом подъезд к мосту со стороны Керчи остаётся свободным от заторов.

Глубокое дыхание вместо мата: Йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту
Ранее, чтобы скрасить ожидание в заторе на Крымском мосту, Григорий Лепс и Шаман устроили концерт для водителей прямо там. Российским музыкантам, кстати, тоже пришлось торчать в пробке, из-за чего они решили развлечь таким образом и себя и толпу.

