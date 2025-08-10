Пробка на Крымском мосту: Свыше тысячи автомобилей застряли в ожидании

По состоянию на 08:00 по московскому времени перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась значительная очередь из автомобилей — их количество превысило 1 130 единиц. Водители вынуждены ждать более трёх часов, чтобы пройти ручной досмотр и продолжить движение. Об этом сообщает телеграм-канал, публикующий оперативную информацию об обстановке на мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов», — сказано в сообщении.

При этом подъезд к мосту со стороны Керчи остаётся свободным от заторов.