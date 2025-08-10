В Чите обрушилось здание общежития техникума

В Чите произошло обрушение здания общежития техникума на улице Бабушкина. По словам очевидцев, в момент происшествия внутри никого не было. Об этом сообщил Babr Mash.

Здание по адресу Бабушкина, 2Б/1 пустовало с осени — ранее здесь жили студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса. Никто не пострадал. Следователи начали проверку, выясняют, кто владел объектом и нёс ответственность за его эксплуатацию. Планируется опросить причастных к содержанию здания.