В российской армии для секретности в радиопереговорах идут на хитрость

Командир танкового взвода с позывным Унго рассказал телеканалу «Звезда», что танкисты Вооружённых сил РФ в зоне СВО используют бурятский язык в радиопереговорах, чтобы защитить данные от перехвата.

«Ну, когда мы работаем по расчётам, по лесополкам, мы всегда разговариваем на бурятском языке», — рассказал он.

По словам Унго, использование бурятского языка во время боевых действий помогает сохранить секретность переговоров. Такая практика снижает риск того, что противник сможет перехватить и расшифровать важную информацию. Командир подчеркнул, что в его взводе языковой состав разнообразен, и даже русскоговорящие бойцы овладевают бурятским для эффективного общения.