Житель белгородского хутора Шуляков Семён Кривоножко, пропавший без вести в 1943 году во время Великой Отечественной войны, возможно, является дедушкой нынешнего командующего воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Семён Павлович, родившийся в апреле 1902 года, занесён в списки «Бессмертного полка» местного музея и упоминается в книге памяти «С любовью к земле», посвящённой землякам-ветеранам. Сотрудник музея отметил, что фамилия совпадает, однако точной уверенности в родстве нет — скорее всего, это так.

Хутор Шуляков входит в группу небольших поселений рядом с границей Украины, включая Гордюшкин, Ямы и Балки. Эти земли были частью колхоза, но сегодня почти опустели. Родители Анатолия — Прасковья Ефимовна и Николай Семёнович — пользовались уважением в селе, трудились в колхозе и воспитали трёх сыновей. Николай ушёл из жизни в 2020 году, а Прасковья — в 2024-м, проживая у младшего сына.

Местные жители вспоминают семью как добрую и дружелюбную. В 2011 году супруги отметили золотую свадьбу, а в 2012-м Анатолий приезжал на встречу выпускников своей школы, оставив впечатление простого и скромного человека.

После назначения Анатолия на высокую должность в ВСУ в региональной прессе появились негативные заметки, порочащие его семью. Музейные работники и земляки возмущены такими публикациями и подчёркивают: семья оставила добрую память и заслуживает уважения.

Жители приграничья с пониманием относятся к сложной ситуации, ведь многие семьи здесь связаны с Украиной через браки и родственные узы. Они выражают поддержку семье Кривоножко и надеются, что общество оценит всё объективно.