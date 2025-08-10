Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 07:43

На пяти рейсах из Антальи в Москву не загрузили более 700 мест багажа

Turkish Airlines не загрузила багаж на пяти рейсах из Антальи в Москву

Обложка © Life.ru

Авиакомпания Turkish Airlines оставила путешественников в недоумении, «забыв» загрузить свыше 700 чемоданов на пяти рейсах из Антальи, сообщили в пресс-центре московского аэропорта Внуково. Инцидент затронул пассажиров, прилетевших 9–10 августа, чьи сумки и сувениры невольно отправились в «самостоятельное путешествие».

«Turkish Airlines приносит искренние извинения за доставленные неудобства! Авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула (ВПО 04:55)»,говорится в заявлении.

В аэропорту Внуково не были загружены сотни мест багажа на рейсы Turkish Airlines: ТК-3050, ТК-211, ТК-3002, ТК-3160 и ТК-3038, прибывающие из Антальи 9 и 10 августа. Пассажиры могут обратиться в службу розыска багажа для уточнения информации. Для доставки багажа авиакомпания организовала дополнительный рейс TK419 из Стамбула.

Накануне Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов из Антальи в аэропорт Внуково. Багаж рейсов 3152, 3140, 3024, 1231 и 3038 уже прибыл и готов к выдаче. Пассажирам рекомендуется иметь при себе заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку для получения вещей.

