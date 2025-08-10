Украинское командование, дислоцированное в Сумской области, использует дезинформацию и отправляет боевые группы для мнимой эвакуации раненых из населённых пунктов, находящихся под контролем ВС РФ. Об этом информируют представители силовых структур.

«В Сумской области боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых позиций и населённых пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», — сообщили агентству ТАСС.

Примечательно, что на Сумское и Харьковское направления были передислоцированы силы, насчитывающие более 40 бригад и полков ВСУ, ранее задействованных на других участках фронта, и эти подразделения уже несут серьёзные потери.