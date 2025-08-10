«Может вы расскажете?»: Салах потребовал разъяснений от УЕФА после смерти игрока сборной Палестины
Салах требует от УЕФА объяснений по поводу смерти палестинского футболиста
Союз европейских футбольных ассоциаций должен разъяснить обстоятельства смерти бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда, который погиб во время конфликта в секторе Газа. С таким призывом выступил нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах.
«Может, вы расскажете нам, как он умер, где и почему?», — написал он в соцсети.
Палестинская футбольная ассоциация ранее сообщила, что 41-летний Сулейман Аль-Обейд погиб в результате атаки Израиля. По информации, он находился в группе людей, ожидавших гуманитарную помощь на юге сектора Газа. Союз европейских футбольных ассоциаций выразил соболезнования, однако не уточнил подробности произошедшего.
