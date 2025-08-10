«Может вы расскажете?»: Салах потребовал разъяснений от УЕФА после смерти игрока сборной Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций должен разъяснить обстоятельства смерти бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда, который погиб во время конфликта в секторе Газа. С таким призывом выступил нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Может, вы расскажете нам, как он умер, где и почему?», — написал он в соцсети.

Палестинская футбольная ассоциация ранее сообщила, что 41-летний Сулейман Аль-Обейд погиб в результате атаки Израиля. По информации, он находился в группе людей, ожидавших гуманитарную помощь на юге сектора Газа. Союз европейских футбольных ассоциаций выразил соболезнования, однако не уточнил подробности произошедшего.