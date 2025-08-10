Во Львове женщина набросилась на харьковчан из-за «московской мовы» и была послана
Во Львове женщина потребовала харьковчан не разговаривать на русском языке
Во Львове местная жительница потребовала от группы харьковчан прекратить говорить по-русски и вызвала полицию. Между ними произошёл острый конфликт на языковой почве. Об этом сообщает ресурс «Политика страны».
Во Львове женщина пожаловалась на харьковчан, говоривших по-русски, полиция составила протокол. Видео © Политика страны
«Что какая разница? Чемодан, вокзал, Москва! Всё. Приехали во Львов и говорят на московской мове», — сказала она.
Во Львове женщина обвинила группу харьковчан в использовании русского языка, назвав его «московской мовою». В ответ харьковчане предложили ей «посидеть под российскими ракетами», которые обстреливают Харьков. После словесной перепалки львовянка вызвала полицию. Правоохранители провели беседу с участниками конфликта, взяли данные и пообещали составить протокол. Женщина отметила, что подобные инциденты происходят в городе часто, и выразила благодарность полиции за реакцию.
Ранее в Киеве полиция привлекла родителей подростков к ответственности после того, как их дети станцевали под русский рэп в форме правоохранителей. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с подростками, а в отношении их родителей составили административный протокол.