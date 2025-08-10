Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 08:48

В Госдуме предложили ввести лимит наценки на 25 основных продуктов

Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил ограничить наценку на продукты до 15%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (СРЗП) предложил ввести 15-процентный лимит наценки на основные продукты. Депутат Госдумы выступил с инициативой ограничить торговую наценку на 25 социально значимых товаров. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — пояснил Миронов.

Список включает основные виды мяса, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки и другие продукты.

По его данным, текущая наценка в розничных сетях часто достигает 100-200%, что создаёт чрезмерную нагрузку на потребителей.

Депутат Миронов предложил обнулить ипотеку многодетным россиянам
Депутат Миронов предложил обнулить ипотеку многодетным россиянам

Ранее он уже предлагал временно заморозить цены на продукты первой необходимости с 1 сентября до конца года. В перечень таких товаров вошли мясо, хлеб, яйца, сахар, соль, чай и картофель. Эта инициатива, по словам Миронова, согласуется с рекомендациями Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предлагающего аналогичные меры на 3–4 месяца.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar