В Госдуме предложили ввести лимит наценки на 25 основных продуктов

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (СРЗП) предложил ввести 15-процентный лимит наценки на основные продукты. Депутат Госдумы выступил с инициативой ограничить торговую наценку на 25 социально значимых товаров. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — пояснил Миронов.

Список включает основные виды мяса, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки и другие продукты.

По его данным, текущая наценка в розничных сетях часто достигает 100-200%, что создаёт чрезмерную нагрузку на потребителей.