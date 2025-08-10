В 1955 году строители туннеля в Нью-Йорке обнаружили металлический яйцеобразный объект с посланием, адресованным 2317 году. Российский радиофизик, учёный, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений Вячеслав Климов объяснил Life.ru уникальность находки и предположил возможное происхождение загадочного артефакта.

Самое поразительное — объект содержал послание, адресованное 2317 году! В тексте содержалось предупреждение об опасности искусственного интеллекта, который может выйти из-под контроля и уничтожить человечество. Авторы послания сравнивали эту угрозу с печально известным Скайнетом из фильма «Терминатор». Вячеслав Климов Радиофизик, учёный, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений

Строители, прокладывая туннель под Ист-Ривер в Нью-Йорке, наткнулись на металлический шар диаметром около 50 см, сделанный из неизвестного сплава со стеклообразным покрытием. Внутри находилась меньшая капсула из редкоземельных металлов с посланием из будущего — 2317 года. Климов объяснил, что такой объект отличается от традиционных временных капсул — он изготовлен из материалов, способных сохраняться тысячелетиями, и содержит предупреждение об опасности искусственного интеллекта.

Учёный выдвинул несколько версий происхождения шара: секретный проект времён холодной войны, артефакт древней цивилизации, инопланетное происхождение и даже послание от потомков из будущего, отправленное с помощью технологий путешествий во времени. После обнаружения артефакта информация о нём была засекречена, что характерно для случаев «запретной археологии».

«Послание из будущего — теория предполагает, что капсула могла быть отправлена нашими потомками из 2317 года с помощью пока неизвестной нам технологии путешествий во времени», — предположил эксперт.

Традиционные временные капсулы, такие как Westinghouse 1938 года, обычно имеют цилиндрическую форму и содержат предметы культуры своего времени. В отличие от них, обнаруженный в Нью-Йорке шар — сложная конструкция из необычных материалов, что подчёркивает уникальность находки. Волна наблюдений НЛО над Нью-Йорком в 1950-х годах добавляет загадочности этой истории. Секретность вокруг капсулы лишь усиливает интерес к дальнейшему изучению, которое могло бы пролить свет на загадки прошлого и будущего человечества.