В Пекине задержали потенциального кандидата в главы МИД Китая

Лю Цзяньчао, высокопоставленный китайский дипломат, которого многие считают будущим министром иностранных дел, был задержан для допроса китайскими властями. Об этом сообщили источники газеты Wall Street Journal. Дипломат был задержан сразу по возвращении в Пекин из очередной рабочей поездки в конце июля.

Представители Государственного информационного управления Китая и Международного отдела Компартии пока не дали никаких комментариев.

61-летний Цзяньчао руководит партийным ведомством, курирующим связи с иностранными политическими объединениями. Начиная с 2022 года, он посетил более двух десятков стран и провёл встречи с посланниками из свыше 160 государств.