«Политическое вымогательство»: Калифорния отказалась выплатить $1 млрд, который требует Трамп
Офис губернатора Калифорнии отказался платить $1 млрд администрации Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа требует выплат от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в размере одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. Однако офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг это требование.
«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», — написал губернатор штата в соцсети Х.
Калифорнийские власти расценили эти действия как попытку давления и отклонили требование, заявив, что не поддадутся политическому шантажу.
