Регион
10 августа, 09:15

«Политическое вымогательство»: Калифорния отказалась выплатить $1 млрд, который требует Трамп

Офис губернатора Калифорнии отказался платить $1 млрд администрации Трампа

Обложка © Wikipedia / NativeForeigner

Администрация президента США Дональда Трампа требует выплат от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в размере одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. Однако офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг это требование.

«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», — написал губернатор штата в соцсети Х.

Калифорнийские власти расценили эти действия как попытку давления и отклонили требование, заявив, что не поддадутся политическому шантажу.

«Неприемлемо»: Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти

Ранее Трамп потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Он заявил, что руководитель компании находится в «серьёзном конфликте» и должен уйти немедленно. Претензии Трампа связаны с опасениями о возможных контактах Тана с китайскими компаниями, связанными с КПК.

Милена Скрипальщикова
