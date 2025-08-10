Вандал разгромил могилы бойцов СВО в Ростовской области
В Ростовской области неизвестный повредил кресты с мемориальными досками на могилах участников специальной военной операции (СВО). Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в городе Красный Сулин. Злоумышленник повредил надмогильные кресты с памятными табличками, установленные на захоронениях погибших военных, которые защищали родину. Вместе с тем было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов».
Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время ведётся работа по установлению личности подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Окружном кладбище посетители обнаружили порванные российские флаги на могилах павших участников СВО. Родственники похороненных уверены, что кто-то порезал флаги острым предметом, поэтому это тянет на состав преступления. Также выглядит странным то, что флаги порваны только на могилах, которые оказались вне видимости камер наблюдения.