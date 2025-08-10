Осужденный на пожизненное «коптевский маньяк» отсудил компенсацию за сканворды

Пожизненно осужденный за серийные убийства Сергей Застынчану, известный как «коптевский маньяк», выиграл суд против издательства. Как сообщает РИА «Новости», поводом стало то, что ему слишком поздно доставили сканворды.

Застынчану оформил подписку на газету «Крот-Русские сканворды», но номера за апрель и июнь 2024 года поступили в колонию только в сентябре. В исковом заявлении отмечалось, что нарушение сроков доставки вызвало у осужденного «нравственные переживания и тревогу». Поэтому он потребовал компенсацию. Рассмотрев обстоятельства дела, суд установил факт нарушения Закона о защите прав потребителей. Было принято решение взыскать с издательства 2 846 рублей в пользу осуждённого.

Напомним, что Сергей Застынчану отбывает пожизненный срок в колонии особого режима ИК-18 «Полярная сова», расположенной за в ямальском посёлке Харп. В 2005 году Московский городской суд признал его виновным в серии жестоких преступлений. Его осудили за убийство четырёх женщин и разбойные нападения, совершённые им во второй половине 2004 года.