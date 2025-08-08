Маньяк-душитель Миргород пытается оспорить второй пожизненный срок за 16 убийств
Маньяк Владимир Миргород по кличке Душитель. Обложка © Wikipedia
Маньяк Владимир Миргород по кличке Душитель подал апелляцию на свой второй пожизненный приговор за серию жестоких убийств. Об этом сказано на сайте Головинского районного суда Москвы.
На официальном портале суда в карточке дела Миргорода появилась информация о том, что приговор был обжалован. Это означает, что смириться с судьбой Душитель не намерен.
Напомним, ранее московский суд приговорил Миргорода ко второму пожизненному сроку. Душитель виновен в смерти 16 человек. Он знакомился со своими жертвами на улице, предлагал им выпить, а затем в безлюдных местах насиловал их и убивал. Его излюбленный способ убийства — удушение предметом одежды.