Маньяк-душитель Миргород пытается оспорить второй пожизненный срок за 16 убийств

Маньяк Владимир Миргород по кличке Душитель подал апелляцию на свой второй пожизненный приговор за серию жестоких убийств. Об этом сказано на сайте Головинского районного суда Москвы.

На официальном портале суда в карточке дела Миргорода появилась информация о том, что приговор был обжалован. Это означает, что смириться с судьбой Душитель не намерен.